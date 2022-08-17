Женская сборная Татарстана по волейболу с победы стартовала на Спартакиаде

В первом туре женского волейбольного турнира Всероссийской Спартакиады сборная Татарстана (казанское «Динамо-Ак Барс») обыграла на выезде сборную Тульской области («Тулица») со счетом 3:0.

Выступавшие в обновленном составе казанские волейболистки стартовали мощно, не оставив хозяйкам ни единого шанса. Итоговый счет партии красноречив — 25:8.

Как это часто бывает в женском волейболе, вторая партия прошла совершено в ином ключе. Да гости вновь захватили лидерство — 19:9, но в концовке игра выровнялась — 24:24. Лишь эйс Ангелины Лазаренко поставил точку в этой напряженной партии – 27:25.

Примерно по такому же сценарию прошла и третья партия. Но динамовки заслуженно выиграли и этот сет - 25:21.

Завтра татарстанская команда сыграет в Туле со сборной Екатеринбуржской области («Уралочка»).

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Тулица» (Тула) — 3:0 (25:8, 27:25, 25:21)