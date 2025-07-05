Женская сборная Татарстана по тхэквондо стала лучшей на Кубке посла Южной Кореи

Фото: Федерация тхэквондо РТ

В Казани на площадке Дворца единоборств «Ак Барс» прошел Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ «Кубок посла Республики Корея в Российской Федерации».

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие министр культуры, спорта и туризма Республики Корея Чон Бён Гук, первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, член совета Всемирной федерации тхэквондо, вице-президент Европейского союза тхэквондо, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов и первый заместитель Председателя ФСО «Динамо РТ» Салават Гайсин.

Кроме того, среди участников церемонии были ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов и ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета Альфинур Галиакберова.

На открытии благодарственные письма от имени посла Республики Корея в Российской Федерации Ли До Хуна за культурный обмен и сотрудничество между Южной Кореей и Россией были вручены Салавату Гайсину, Рафису Бурганову и Альфигур Галиакберовой.

Фото: Федерация тхэквондо РТ

В турнире приняли участие пять мужских команд (Ульяновска, Московской области, Москвы, Татарстан-1 и Татарстан-2) и четыре женских (РТ представляла одна команда).

По итогам турнира среди мужчин первой стала команда Москвы, второй – Московской области. Два третьих места заняли команды Татарстан-1 и Татарстан-2.

Среди женщин лучший результат показала татарстанская команда. На втором месте – команда Москвы. Два третьих места достались Ульяновску и Московской области.

«В целом я доволен выступлением. Наверное, где-то можно было лучше доработать. Работу над ошибками, конечно, проведем и будем готовиться на чемпионат Европы и мира», –прокомментировал результаты журналисту «Татар-информа» президент Федерации тхэквондо РТ Рафис Мусин.