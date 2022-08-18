Женская сборная Татарстана по волейболу одержала вторую победу на Спартакиаде
Женская сборная Татарстана по волейболу («Динамо-Казань) одержала сегодня в Туле вторую кряду победу на Всероссийской Спартакиаде, одолев со счетом 3:1 сборную Свердловской области («Уралочку»).
Именно «Уралочка» в полуфинале прошлого чемпионата страны уничтожила казанскую команды 3-0 в серии, оставив динамовок без медалей. Сегодня «Динамо-Ак Барс» взяло реванш.
Завтра татарстанские волейболистки сыграют против соперниц из Саратова.
«Уралочка» (Екатеринбург) - «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (27:25, 14:25, 23:25, 21:25).