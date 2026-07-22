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На главную ТИ-Спорт 22 июля 2026 12:30

Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира по водному поло

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Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира по водному поло
Фото: Федерация водных видов спорта России

Сборная России по водному поло одержала уверенную победу над командой Нидерландов в ¼ финала Кубка мира, который проходит в Сиднее (Австралия). Встреча завершилась со счётом 11:6 в пользу россиянок.

Нидерланды — действующие чемпионки Европы. Следующим соперником сборной России станет победитель пары Испания — Венгрия.

Турнир в Австралии продлится до 26 июля. По его итогам три лучшие команды получат путёвки на чемпионат мира 2027 года. Россия квалифицировалась на Кубок мира через победу во втором дивизионе.

По решению World Aquatics сборная России выступает на турнире с национальным флагом и гимном.

#сборная России #нидерланды #водное поло
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