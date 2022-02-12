Женская сборная России по хоккею закончила свои выступления в Пекине

Сборная России по хоккею проиграла в 1\4 финала команде Швейцарии и завершила свои выступления на олимпийских играх в Пекине.

В первом туре группового турнира россиянки обыграли швейцарок (5:3). Это был первый и последний успех нашей команды на турнире. Затем последовали крупные поражения от США, Канады и Финляндии. В итоге Россия в четвертьфинале снова встретилась со Швейцарией, но проиграла со счетом 2:4.

Сказались просчеты в подготовке команды, которой явно не хватило в Пекине физических кондиций. Сегодня же после равного первого периода во втором швейцарки забросили две шайбы, пропустив одну. Решающим в итоге стал третий период. За три минуты до конца россиянки восстановили статус-кво, 2:2. Но уже через 30 секунд пропустили третью шайбу. Штурм чужих ворот вшестером привел к четвертому голу в пустые ворота.

Россия — Швейцария 2:4 (0:0, 1:2, 1:2).