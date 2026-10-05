Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира — 2027

Фото: volley.ru

Стали известны все участники чемпионата мира среди женских команд по волейболу, который в 2027 году пройдет в США и Канаде, сообщается на сайте ВФВ.

Сборная России выступит на турнире благодаря высокому месту в Мировом рейтинге FIVB — сейчас россиянки занимают 11-ю строчку.

Всего в турнире примут участие 32 команды: США и Канада (на правах хозяек), Италия (действующий чемпион мира), Таиланд, Китай и Япония, Турция, Сербия и Польша, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Куба, Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико, Нидерланды, Россия, Германия, Чехия, Бельгия, Франция, Словения, Швеция, Мексика, Украина, Греция, Южная Корея, Болгария и Швейцария.

Матчи турнира пройдут с 20 августа по 5 сентября в Анахайме, Монреале, Омахе, Орландо и Квебеке.