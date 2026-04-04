Женская сборная России по волейболу обыграла португальский клуб на турнире в Италии

Женская сборная России по волейболу среди спортсменок не старше 17 лет обыграла португальский клуб «Оэйраш» на международных соревнованиях Cornacchia World Cup, сообщили в пресс-службе турнира. Встреча в итальянском Порденоне завершилась со счетом 2:0 (25:10, 25:13) в пользу россиянок.

Этот матч стал первым для российских волейболисток после возвращения на международную арену. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, проходивший в Мексике в 2021 году. Тогда россиянки выиграли все встречи и стали победительницами турнира.

Соревнования завершатся 6 апреля.