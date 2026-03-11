Женщины в России получают пенсию на 221 рубль больше мужчин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​

Средний размер пенсий у женщин в России на 221 рубль превышает показатель мужчин по итогам 2025 года. Соответствующие данные изучил ТАСС.

В материалах статистики указывается, что среднее назначенное пенсионное обеспечение за прошлый год составило у мужчин 23 028 рублей, у женщин — 23 249 рублей.

Напомним, что средняя пенсия в стране за год увеличилась на 2 079 рублей. В январе 2026 года её размер достиг 25 254 рублей, тогда как в январе 2025-го он равнялся 23 175 рублям.