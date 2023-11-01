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В Татарстане женщины в 1,5 раза чаще мужчин пользуются госуслугами
Среди постоянных пользователей сервиса «Госуслуги» в Татарстане 62% составляют женщины и 38% — мужчины. Об этом сообщил первый заместитель министра цифрового развития республики Илья Начвин на коллегии ведомства по итогам работы за 9 месяцев 2023 года.
«Мы составили портрет среднего пользователя. Им оказалась женщина в возрасте от 30 до 40 лет, состоящая в браке и имеющая детей дошкольного и школьного возраста», — заявил он.
По мнению замглавы цифрового ведомства, результаты говорят о том, что заботы по воспитанию детей, поддержанию здоровья семьи и ведению хозяйства в основном берут на себя женщины.
«И мы рады, что портал госуслуг позволяет разгрузить прекрасную половину и высвободить им время для саморазвития», — заключил Начвин.
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