Женщины Татарстана передали российским военным около 30 тонн подарков

Региональная общественная организация «Женщины Татарстана» продолжила участие в акции Союза женщин России «Подарок воину». Военнослужащим, участвующим в специальной операции на Украине, сегодня отправили около 30 тонн гостинцев из Казани.

«К подготовке подарков подключились 28 муниципальных женских организаций РОО "Женщины Татарстана", а также Объединение женщин-депутатов "Мэрхэмэт – Милосердие" и компания "Бахетле"», - рассказала председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева. – Солдатский паек довольно скромный, поэтому мы собирали домашние лакомства и еще вещи, которые необходимы сегодня ребятам на передовой».

В состав подарков входят конфеты, чак-чак, мед, консервированные овощи и фрукты, быстрорастворимые продукты. Кроме того, военнослужащие получат фонарики, нательное белье, средства и предметы гигиены.

«В коробки вкладывали не только вкусные гостинцы, но еще и пожелания добра - от всего сердца, - подчеркнула Валеева. - В них есть и открытки, и рисунки, маленькие записочки. В этих посланиях юные татарстанцы благодарят и поддерживают наших солдат и просят их поскорее вернуться домой целыми и невредимыми».

На местах к акции присоединялись представители ветеранских, профсоюзных и религиозных организаций. Активное участие приняли и обычные жители.

«В годы ВОВ на фронт уходило много таких посылок, - напомнила Валеева. – И сегодня все эти подарки словно обереги для наших ребят. Они заряжены искренней любовью и теплом. Все, что нужно для того, чтобы напомнить о доме и не чувствовать себя одинокими».

К слову, акция «Подарок воину» проводится на территории всей страны. Внести свою лепту в сбор подарков может любой желающий. Основная цель проекта - поддержать боевой дух воинов, вселить в них надежду и уверенность.

«Человеческое участие, сердечность и доброта сполна проявились в этой акции, - заявила спикер. - Это такой, можно сказать, наш всеобщий и большой знак уважения».

К слову, отправка груза осуществлялась при содействии Военного комиссариата Республики Татарстан и солдат Казанского гарнизона.

Напомним, это уже вторая посылка с подарками от женских организаций Татарстана военнослужащим. Первый груз, весом в 5 тонн, был отправлен 31 марта. Солдатам передали футболки, носки, трико, тельняшки, майки, джемперы, полотенца и угощения.