«Женщины стали рожать в 45–49 лет»: к решению проблемы призвали общественников Татарстана

Жители России и Татарстана стали позже вступать в брак и рожать детей. Первенцы чаще появляются на свет у мам в возрасте 29 лет и старше. Также увеличилось количество женщин, рожающих в 45–49 лет.

Такие данные привела сегодня начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на круглом столе в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Если брать российские показатели, то общее количество семей с детьми сократилось более чем на 5 млн. Количество супружеских пар с детьми снизилось с 17 до 13 млн. Доля семей, имеющих несовершеннолетних детей, снизилась до 61%», — отметила чиновница.

По данным спикера, «показатель брачности в России снизился с 9 до 6 на тысячу населения». В абсолютных цифрах это выглядит достаточно удручающе. Тревогу демографов вызывает повышение брачного возраста.

«Если в 2011 году мы фиксировали средний возраст женихов 25–34 года, то сейчас этот показатель растет. Количество невест, которые вступают в брак в возрасте от 18 до 24 лет, снизилось почти в два раза», — заметила Нигматуллина.

В то же время растет количество людей, вступающих в брак после 35 лет. Сотрудники ЗАГС фиксируют рост числа женщин, которые становятся матерями в зрелом возрасте. Такие поздние роды чреваты определенными рисками как для самих рожениц, так и для здоровья малышей.

«Государству нужна поддержка общественных и религиозных организаций по пропаганде семейных ценностей. И основной акцент нужно сделать в работе с молодежью», — выразила уверенность Нигматуллина.

Она и другие эксперты обсудили демографические проблемы за круглым столом «Роль некоммерческого сектора в поддержке традиционных семейных ценностей, сохранении и развитии национальных культур и традиций» в Общественной палате РТ.

Председатель комиссии Общественной палаты РТ Альфия Валиева напомнила, что указом Президента России Владимира Путина крепкая семья и единство народов России включены в число традиционных ценностей и составляют основу национальной безопасности страны. О важности семьи, формировании традиционных духовных и нравственных ценностей говорил и Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Государственному Совету РТ на 2024 год.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Важно, что мы проводим данный круглый стол в годовщину принятия указа Президента России. Этот указ об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей — документ для долгосрочной работы как государственных органов, так и гражданского сообщества, общественных организаций и движений», — заметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

По ее словам, республика продолжает развитие и отстаивание традиционных духовных ценностей. «Наша особая сила — в наших талантливых людях, уважении к старшим, любви к Родине, сохранении культурных традиций народов, которые проживают в Татарстане. Это наши долгосрочные, базовые точки опоры», — подчеркнула Валеева.

Организаторами круглого стола выступили Общественная палата РТ, Управление ЗАГС Кабинета Министров РТ и Центр семьи и демографии Академии наук РТ. В его работе приняли участие представители общественных организаций и духовенства.