«Женщины спиваются быстрее»: врач из РТ о том, чем страшны коктейли, пиво и вина

Начинают с легкого алкоголя, а заканчивают в отделении токсикологии. Главный токсиколог Министерства здравоохранения Татарстана Алия Насибуллина рассказала «Татар-информу» о том, чем женский алкоголизм отличается от мужского, почему слабоалкогольные напитки опаснее крепких и почему женщинам тяжело справиться с зависимостью.

Алия Насибуллина напомнила, что алкоголь – это нейротоксический яд. Поэтому лучше вообще воздерживаться от его употребления и жить без него Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От «Апероля» до палаты в токсикологии

Пить алкоголь героиня этой истории начала с популярного коктейля «Апероль-шприц». Большой бокал с ярко-оранжевым содержимым, льдом и апельсином отлично смотрелся на фото в ее социальных сетях. Этот случай из своей врачебной практики вспомнила главный токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии седьмой казанской больницы Алия Насибуллина.

Сначала это был один коктейль за вечер, потом три, дальше – больше: вина, мартини, опять коктейли... Промежуток между порциями алкоголя становился все меньше.

Через полтора года она пила виски и без крепкого алкоголя обойтись уже не могла.

«Она поступала раза три за год. Я с ней провела очень серьезную беседу. В этом случае был положительный исход. Она взялась за себя, у нее были маленькие дети, она победила зависимость», – поделилась врач.

Чем женский алкоголизм отличается от мужского?

Вопреки общественному мнению, женский алкоголизм излечим, но при одном важном условии – если пациентка сама хочет избавиться от пагубной привычки, объясняет Алия Насибуллина. Люди, страдающие алкоголизмом, нередко, по словам врачей, сами устают от этого состояния, у некоторых появляется желание вылечиться. Помогают им врачи.

Женский алкоголизм, по словам специалистов, отличается от мужского. Например, период запоя у женщин проходит значительно тяжелее.

Люди считают, что вина, пиво и коктейли – это не страшно. Это опасное заблуждение Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Женский алкоголизм возникает намного быстрее. Это психоэмоциональная сфера, это особенности строения организма женщины. Ответственность, которую женщины “заливают”, выше, чем у мужчин. Поэтому женщины быстрее и сильнее спиваются», – рассказала токсиколог.

В пример врач привела пору выпускных. После празднований в отделение чаще поступают девушки, а не молодые люди. Поступать такие пациентки начинают уже через несколько часов после начала выпускных – алкогольное отравление у женщин происходит быстрее.

Легкие напитки еще быстрее ведут к алкоголизму

И все-таки в процентном соотношении мужчины с алкогольной интоксикацией попадают к врачам чаще, чем женщины. Это все потому, объясняют врачи, что представительницы слабого пола реже пьют крепкий алкоголь, а именно он чаще становится причиной отравления и комы.

«Состояния комы у пациентов токсикологического профиля очень жизнеугрожающие. Пациент ничего не чувствует – ни боли, ни позывов. Самое опасное – это рвота. Почему так много летальных исходов? Потому что многие не чувствуют, что им нужно освободить желудочно-кишечный тракт, и захлебываются», – рассказала врач.

Женщины, которые начинают с легкого алкоголя – пива, коктейлей, вина, зачастую даже не осознают, что они зависимы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Хуже всего, говорит врач, когда с алкогольным отравлением госпитализируют пациентов, которые больны пневмонией или имеют заболевания нервной системы.

«Чаще всего пациенты-женщины попадают к нам после праздников, таких как Восьмое марта, Новый год, а также после выпускных и корпоративов», – поделилась она.

Специалисты подчеркивают, что женщины, которые начинают с легкого алкоголя – пива, коктейлей, вина, зачастую даже не осознают, что они зависимы.

«Мы говорим о зависимости, когда практически каждую неделю пациенты ’’расслабляются’’ перед сном. Если это происходит регулярно, зависимость есть. Без алкоголя они не могут расслабиться. Они начинают с пива, потом его становится мало, они переходят на более крепкий алкоголь, уже подорвав здоровье на винах и пиве», – отметила Алия Насибуллина.

Частая отговорка зависимых: без выпитой бутылочки не уснуть.

«Якобы после этого они расслабляются, и весь дневной стресс уходит», – добавила токсиколог.

Сначала они выпивают раз в неделю, потом через день, а после не могут и дня без спиртного.

«Люди считают, что вина, пиво и коктейли – это не страшно. Страшны, по их мнению, водка, коньяк и другие напитки выше 42 градусов. Это опасное заблуждение, что легкие напитки не приведут к алкоголизму и не ухудшают здоровье. Они здоровье ухудшают еще больше, нежели крепкие напитки», – рассказала врач.

Сахарный диабет из-за любви к пиву

По словам врача-токсиколога, пиво очень коварный напиток. Любовь к этому напитку нередко приводит к сахарному диабету, нарушается гормональный фон, у мужчин появляется пивной живот, повышается уровень мужских гормонов у женщин. Но основная проблема – это, подчеркивает врач, формирующаяся зависимость.

В процентном соотношении мужчины с алкогольной интоксикацией попадают к врачам чаще, чем женщины Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В летний период в жаркую погоду человек пытается охладиться пивом. Но, к сожалению, чем больше мы пьем пива, тем больше у нас возникает зависимость. Думать, что легче будет перенести жару с пивом, – это катастрофически неправильно. В жару весь организм испытывает стресс, он истощен, так еще и алкогольный напиток нагружает организм, может возникнуть состояние, близкое к отравлению. К нам поступают пациенты и с маленьким титром алкоголя», – заметила врач.

Алия Насибуллина вспомнила, как совсем молодой парень 17-18 лет каждые два месяца поступал в отделение токсикологии. К такому нежному возрасту у него уже развился сахарный диабет второго типа из-за пристрастия к пиву, других предрасположенностей к развитию болезни у него не было. Это был пивной алкоголизм, переходящий в диабет, поделилась врач.

Парень не следил за уровнем сахара, не думал о питании и попадал к врачам в очень тяжелом состоянии.

«За год он поступал к нам 7-8 раз. Мы уже знали этого пациента. Привозили его только к нам, потому что в анамнезе было употребление алкоголя. Его в тандеме спасали токсикологи и реаниматологи», – рассказала врач.

Безопасная доза алкоголя – миф

По словам главного токсиколога республики, безопасной дозы алкоголя не существует.

Устоявшийся миф, что бокал красного сухого в день даже полезен, не более чем возможность вскоре оказаться в больнице с алкогольной интоксикацией.

«Алкоголь для настроения – это кощунственно, потому что потом вы не сможете без алкоголя хорошо провести время» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это ведет к тому, что без вина человек больше не сможет. Привычка – это страшная сила. Когда мы вырабатываем привычку: один бокал красного сухого вина в день, – это приводит к алкоголизму», – рассказала она.

Алия Рустамовна в очередной раз напомнила, что алкоголь – это нейротоксический яд. Именно яд. Поэтому лучше вообще воздерживаться от его употребления и жить без него.

«Алкоголь для настроения – это кощунственно, потому что потом вы не сможете без алкоголя хорошо провести время. А у нас много возможностей провести замечательно время и без алкоголя», – добавила она.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»