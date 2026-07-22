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Общество 22 июля 2026 11:37

Женщины со званием «Мать-героиня» в Татарстане получат земельные участки

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В Татарстане женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», начнут предоставлять бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Земельный кодекс РТ, приняли на 22-м заседании Госсовета РТ.

«Учет женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого она постоянно проживает», – заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Он отметил, что меры социальной поддержки россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей и удостоенным звания «Мать-героиня», установлены федеральным законодательством. В том числе предусмотрено предоставление им в собственность бесплатно земельного участка.

«Площадь земельного участка, установленного федеральным законом, – не менее чем 8 соток в городских населенных пунктах и 25 соток в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий», – отметил министр.

#земельные участки
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