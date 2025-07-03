Женщины со званием «Мать-героиня» будут получать надбавку к пенсии

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о разработке законопроекта, который предусматривает распространение на женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», всех социальных гарантий, действующих для Героев Труда. Его слова приводит РИА Новости.

Мишустин сказал, что каждая женщина, имеющая такое звание, будет ежемесячно получать дополнительную выплату к пенсии в размере 36,5 тысячи рублей. При этом для матерей-героинь, уже вышедших на пенсию, предусмотрена компенсационная выплата за текущий год – ее перечислят в первом полугодии 2026 года. Мишустин добавил, что назначенная надбавка будет индексироваться ежегодно.

Напомним, звание «Мать-героиня» было учреждено указом Президента Владимира Путина в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Помимо ежемесячных выплат, им также полагается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.