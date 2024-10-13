Женщины-нефтяники и мордовская игра кикерькай: лениногорцы представили День культуры

В Казани 12 октября в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Лениногорского района РТ.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, в фойе Дворца культуры имени Саид-Галиева развернулись выставка графических работ Евгения Завитневича, выставка мастеров рельефной резьбы по дереву Николая Карасева и Александра Ванюкова, а также выставка работ учеников Лениногорской детской художественной школы.

Краеведческий музей Лениногорского района презентовал путеводитель по Лениногорску под названием «Путешествуем с Юлдашем», созданный вместе с детьми — иллюстрациями служат их рисунки. В путеводитель вошли такие достопримечательности Лениногорска, как Монумент первооткрывателям нефти — самое популярное место среди жителей города, стела «Время», Белая и Черная ротонды, озеро, мечеть, храм, памятник министру нефтяной промышленности СССР Валентину Шашину, родники и трамплины. К слову, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Данил Садреев родом из Лениногорска и тренировался именно на этих трамплинах.

Именно в Лениногорске начиналась история нефти Татарстана — в 1943 году в Шугуровском районе было открыто нефтяное месторождение промышленного значения. Поэтому в 1968 году здесь был открыт первый в СССР Музей нефти. В 2015 году Музей нефти под открытым небом был открыт и в селе Шугурово. В качестве основного экспоната музея выступает сохраненная среда Шугуровского битумного завода, первого промышленного предприятия края, внесшего весомый вклад в развитие нефтяной отрасли региона. О Шугуровском месторождении в этот вечер вспоминали еще не раз.

Так, популярная татарская эстрадная группа «Казан егетләре» исполнила песню, посвященную селу Шугурово и его жителям. Отдельно здесь отметили подвиг женщин — первых работниц месторождения. Во время его открытия все мужчины села были на войне, и добывать нефть приходилось женщинам — они носили ее в ведрах. Слова к песне, посвященной Шугурову, написал почетный гражданин города Лениногорска и Лениногорского района Марс Исхаков.

Свою экспозицию на выставке представила и известная здравница района — санаторий «Бакирово», который отмечает свое 85-летие. С культурным разнообразием района можно было ознакомиться и в национальных подворьях. Так, жители единственного в районе кряшенского села Федотовка, уроженцем которого является народный писатель Татарстана Гарай Рахим, представили дурычмак и кавын пирогы. Здесь же можно было отведать мордовское печенье сюкоркат, татарский пирог с калиной и соленья с русского стола. Кроме того, гостям праздника предлагали поиграть в старинную мордовскую игру кикерькай.

Завершился День культуры Лениногорского района концертной программой под названием «Лениногорск в душе моей». Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал руководитель исполкома района Марат Гирфанов. «Татарстан является одним из самых многонациональных регионов страны, а Лениногорск — жемчужина республики своим разнообразием народов, огромным количеством людей, любящим свою землю», — отметил он.

День культуры Лениногорского района посетили также депутат Госсовета РТ, бывший глава муниципалитета Рягат Хусаинов и заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. «Лениногорский район занимает важное значение в экосистеме культуры Республики Татарстан. Это и знаменитые уроженцы этой замечательной земли, и высокий уровень профессиональных и творческих коллективов», — добавил он.

Открыла концерт уроженка Лениногорского района — заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова. В ходе концертной программы зрителям представили также выступления солистов художественной самодеятельности района, ансамблей и молодых исполнителей.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится уже второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, с помощью которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.