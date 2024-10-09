Женщины могут бесплатно проверить здоровье груди в одном из ТЦ Казани

Все желающие жительницы Казани могут проверить здоровье груди и получить консультацию у онкомаммолога в торговом центре «KazanMall». Об этом «Татар-информу» рассказали в благотворительном фонде «Дальше», который организует эту акцию.

Неделю здоровья груди в городах России проводит благотворительный фонд «Дальше», эта ежегодная акция – часть проекта «Розовый октябрь», его цель – привлечь как можно больше внимания к ранней диагностике и профилактике рака груди. В Казани неделю здоровья груди поддержала автономная некоммерческая организация «Мы вместе - Без Бергэ».

Мобильная кабинка профилактики уже работает в торгово-развлекательном центре «KazanMall». Там посетители могут пройти бесплатное обследование. Прием проведут опытные онкомаммологи. В беседе с агентством в пресс-службе Минздрава РТ отметили, что обследования на этой акции проводят сотрудники Республиканского клинического онкодиспансера.

Организаторы акции обещают, что врачи ответят на все вопросы по теме заболеваний груди.

Фото предоставлено благотворительным фондом «Дальше»

Мобильный кабинет профилактики будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу ТРЦ – ул. Павлюхина, д. 91, 1 этаж, рядом с центральным входом. Акция продлится до воскресенья, 13-го октября.

«В 2024 году “Розовый октябрь” пройдет под девизом: “Знать. Справиться. Жить дальше“. Каждая женщина должна знать: ранняя диагностика – это не для галочки, рак груди лечится, жизнь после болезни есть, за это стоит бороться», – отметила президент фонда «Дальше» Оксана Молдованова.