Женщины из разных стран обсудили экономическое партнерство на «КазаньФоруме»

Сессия «Женщины в экономике: векторы международного сотрудничества» прошла в четвертый день Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» в рамках трека «Женский взгляд». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета Государственного Совета Татарстана по социальной политике Ольга Воронова, заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева и депутат парламента Елена Кузьмичева. Модератором выступила председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ Галина Карелова.

Участники обсудили развитие экономики и рынков товаров и услуг в России и странах Азии. В центре внимания оказались перспективные направления инвестиций для женщин из стран исламского мира, поддержка женского лидерства и новые формы сотрудничества бизнес-леди Азиатско-Тихоокеанского региона.

Открывая сессию, Галина Карелова сообщила, что в 2025 году российские женщины-предприниматели заключили экспортные контракты более чем на 200 млн долларов с партнерами из более чем 100 стран. При этом, по ее словам, начало 2026 года оказалось более сложным из-за логистических ограничений, однако поддержку бизнесу продолжает оказывать Российский экспортный центр, сопровождая проекты, уже вышедшие на международные рынки.

Дипломат и супруга чрезвычайного и полномочного посла Индонезии Фитриа Вибово рассказала, что малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономике страны и формирует около 60% ВВП. В Индонезии действует около 50 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, значительная часть которых управляется женщинами.

Основные направления – торговля, сельское хозяйство, производство товаров для дома и продукты питания. По ее словам, женщины в стране занимаются предпринимательством прежде всего ради обеспечения семьи, а не ради высокой прибыли.

Подводя итоги, Ольга Воронова отметила, что трек «Женский взгляд» является важной площадкой для Татарстана и объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие». Она подчеркнула, что в рамках трека развиваются новые форматы международного сотрудничества, обсуждаются вопросы социальной политики и образования, а также формируются совместные проекты.

Воронова добавила, что объединение «Мәрхәмәт – Милосердие» уже несколько лет сотрудничает с Советом Евразийского женского форума, который возглавляет Галина Карелова. По ее словам, это взаимодействие позволяет проводить площадку на высоком уровне и открывает перспективы дальнейшего партнерства, в том числе в рамках проектов, реализуемых в Татарстане.