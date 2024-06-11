«Женщины и дети»: специалисты узнали, как выглядит российский кинозритель

Главные характеристики современного российского зрителя опубликовало аналитическое издание «Бюллетень кинопрокатчика» совместно с исследовательской группой Wanta Group. Отчет сформирован на основании данных «Фонда кино» и Wanta Group за период с 6 по 9 июня.

Лидерами проката остаются картины «Майор Гром: Игра», «Манюня: Приключения в Москве», «Сто лет тому вперед» и «Министерство неджентльменских дел». Первую строчку заняла новинка недели «Непослушники» с Гошей Куценко и Виктором Хориняком в главных ролях. Половина опрошенных зрителей в первую очередь выделяет звездный состав картины.

Более половины всей аудитории у каждой ленты — женщины: от 78% у детской «Манюни» до 51% у брутального «Министерства». Фантастика и кинокомиксы привлекают зрителей в возрасте от 12 до 17 лет — рост доли юных представителей публики отмечали на прошлой неделе и в «Фонде кино» после выхода «Майора Грома». Молодежь остается не доминирующей, но самой стабильной аудиторией хитов проката. Категория от 24 до 35 лет просела у всех, кроме «Министерства» — там их доля составляет 25% от всех зрителей.

Уже не самые молодые люди предпочитают более реалистические картины: 50% лиц старше 35 лет у «Манюни» и 39% у «Непослушников». Студенты предпочитают проверенные западные ленты или отечественную фантастику: 38% зрителей «Майора» и 41% «Министерства» — люди в возрасте от 18 до 24 лет.