Местная общественная организация «Женщины города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района» создана в ноябре 2011 года.

Основной вид деятельности организации – это активное вовлечение женщин в общественно-полезную деятельность, укрепление семьи и признание общественно-полезной значимости материнства, родительства, домашнего труда женщин, защиты прав ребенка; возрождение нравственных и духовных ценностей, сохранения культурных традиций.

Кроме того, организация оказывает содействие всем общественным формированиям женщин города и района, не имеющим юридическую регистрацию.

В 2018 году организация стала лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан.

Многие проекты «Женщин Нижнекамска» стали традиционными: ежегодный конкурс «Хозяйка села – Авылым хуҗабикәсе», призванный славить сельскую женщину как труженицу уже широко известен в республике, акция «Материнский пирог – солдату» с 2018 года расширила свои границы: к ней присоединились матери из Саратова.

«Женщины Нижнекамска» занимаются и просветительской деятельностью для женщин. Для всех желающих проводятся лекции «Семейные финансы», «Женское здоровье», «Имидж успешной женщины» и другие.