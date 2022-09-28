Женщины-депутаты Татарстана выступили за поддержку семей мобилизованных

Члены депутатского объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» приняли участие в заседании дискуссионной площадки женщин – депутатов Приволжского округа. Заседание прошло в татарстанском исполкоме «Единой России». Парламентарии обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, реализуемые в рамках Народной программы партии, выдвинули ряд инициатив, поделились положительным опытом своих регионов.

Как сообщает информационный цент ТРО ВПП «Единая Россия», дискуссионная площадка «Воспитание патриотизма и гражданской ответственности молодежи: лучшие практики» с участием женщин-депутатов прошла в режиме видеоконференции. Участников поприветствовала первый заместитель Председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова. Она поблагодарила депутатский корпус объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мәрхәмәт-Милосердие» за организацию и инициативу по созданию движения женщин-депутатов в каждом регионе ПФО.

«Очень своевременно мы рассматриваем данную тему сегодня, надеюсь, каждый найдет полезную информацию в опыте работы другого региона. Для нас очень важно, чтоб подход к вопросу патриотического воспитания был комплексный и системный, а главное действенный», – отметила Антимонова.

В ходе обсуждения представители законодательных органов Приволжского округа поделились опытом по формированию патриотического воспитания среди школьников и молодежи. Говорили о современных подходах к процессу патриотического воспитания, новых формах вовлечения молодежи в реализацию патриотических проектов, формировании патриотического сознания через средства массовой информации. Успешной практикой в этой сфере поделились Самарская, Кировская, Оренбургская области и Республика Татарстан.

Руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» в Госсовете РТ Алсу Набиева рассказала о проектах, подразумевающих патриотическое воспитание молодых, работе по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне, особом, всестороннем внимании семьям мобилизованных в Республике Татарстан, участников специальной военной операции на территории Украины.

«Мы изучаем законодательную практику регионов ПФО и видим, что в некоторых субъектах есть законы о патриотическом воспитании молодежи и нам интересен опыт и практика реализации таких законов», – сообщила она.

Также Набиева рассказала о социально-гуманитарном проекте, реализуемым объединением – «У войны не женское лицо…», по итогам которого была издана одноименная книга. В этом году был запущен другой проект, направленный на увековечивание памяти героев в годы Великой Отечественной войны «Аллея Героев». В целях правового просвещения учеников Госсовет РТ вместе с Министерством образования и науки РТ с 2009 года реализует масштабный проект «Парламентский урок».

По итогам работы дискуссионной площадки участники приняли резолюцию. В ней, в частности, женщинами-депутатами Госсовета предлагается в рамках всероссийского школьного проекта «Разговоры о важном» ввести тематику уроков «Семейные трудовые династии», а сам проект распространить не только в школах, но и на дошкольные учреждения.