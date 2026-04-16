Женщины-депутаты РТ сформировали инициативы для Народной программы «Единой России»

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Экспертная сессия женщин-депутатов «Женский приоритет», посвященная обсуждению и сбору предложений в Народную программу партии, прошла в Казани на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Модератором встречи выступила координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Татарстане, руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева.

В работе сессии приняли участие член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова, секретарь Государственного Совета Лилия Маврина, депутаты парламента Ирина Терентьева и Ольга Воронова, координатор проекта «Моя карьера с Единой Россией» в Татарстане Елена Кузьмичева, Алсу Надршина, Рима Мухамедшина, а также представители муниципалитетов республики.

Открывая обсуждение, Алсу Набиева подчеркнула, что перед депутатами всех уровней стоит задача собрать предложения для Народной программы партии «Единая Россия» от граждан, общественных организаций, экспертного сообщества и активной молодежи.

Она отметила, что особенно важно, чтобы в этом процессе был слышен «женский голос» – взвешенный, социально ориентированный и отражающий реальные потребности людей. По ее словам, женская повестка уже включена в ключевые направления Народной программы и охватывает такие сферы, как поддержка участников СВО и их семей, помощь нуждающимся, укрепление семьи, здоровье, развитие села и сохранение традиций.

Набиева также напомнила, что Татарстан стал первым регионом, где была создана комиссия по реализации Народной программы. В нее вошли представители министерств, ведомств и муниципалитетов республики, а возглавила комиссию депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

В своем выступлении Ларионова отметила, что Народная программа является живым документом, который развивается и корректируется с учетом предложений граждан. Она подчеркнула, что программа формируется на основе инициатив жителей страны, обладает высоким авторитетом и дает реальные результаты.

Ларионова также представила данные о реализации программы в Татарстане, сообщив, что в 2025 году в рамках национальных проектов в республике отремонтировано 713 объектов на сумму 15 млрд рублей. Среди них – новые школы, детские сады, ресурсные центры, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и другие социальные учреждения.

Кроме того, она предложила участникам экспертной сессии подробнее проработать вопросы поддержки ветеранов СВО и их семей, состояния образовательных учреждений для детей с инвалидностью, ремонта поликлиник и развития молодежных центров.

Член объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие», председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева рассказала о предложениях, которые поступили в Народную программу от организаций и трудовых коллективов республики. По ее словам, сбор инициатив начался в январе текущего года.

В числе предложений – вопросы бесплатного профессионального образования, развития науки, укрепления материально-технической базы учебных заведений, оплаты труда, демографической политики и охраны женского здоровья.

Она подчеркнула, что в Народной программе необходимо отдельно закрепить направления, связанные с сохранением здоровья работающих граждан и формированием культуры здорового образа жизни.

В ходе сессии свои предложения также представили представители Казани, Нижнекамска, Алексеевского, Аксубаевского и Зеленодольского районов. Они затронули темы создания доступной среды, открытия центров патриотического воспитания, капитального ремонта общежитий, а также организации кризисных центров для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.