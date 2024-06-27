Женщины-депутаты РТ предложили показать фильм о женах участников СВО молодежи

Женщины-депутаты объединения «Мэрхэмэт-Милосердие» рекомендовали показать фильм «Тихий тыл» молодежи. Художественно-документальный фильм – о судьбах девяти женщин, чьи мужья сейчас находятся или погибли в зоне спецоперации.

«Девять реальных историй семейного счастья, психологических переживаний, огорчений. Хотим сказать спасибо за практический вклад в вопрос психологической поддержки жен и вдов военнослужащих. Очень хотим, чтобы этот фильм посмотрели молодежные организации, в сфере образования. Есть общественные площадки, где можно его транслировать. Он нужен молодому поколению», – заявила руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ Алсу Набиева на заседании.

Режиссер фильма Игорь Генералов напомнил, что премьера картины состоялась 10 июня в казанском кинотеатре «Мир». «После показа ко мне подходили разные люди. Одна зрительница сказала: “Фильм не про СВО, он про любовь, семью, доверие, взаимоотношения, про то, как жить вместе. Участник СВО сказал, что впервые посмотрел по-другому на свою супругу. Он не представлял, через что проходят жены военнослужащих», – поделился спикер.

По его мнению, СВО касается не только тех, кто принимает в ней участие, а в целом всех россиян. Именно в этом заключается идея фильма. Кроме того, картина призвана сохранить память о бойцах спецоперации. «Есть много разных способов, но, на мой взгляд, кино как вид синтетического искусства, объединяющий много разных форм, наиболее удобный, доходчивый и понятный любому зрителю», – уточнил Генералов.

Работа над фильмом проходила более месяца, был отснят трехчасовой материал. «Сложно было что-то вырезать, собрать все на 30 минут. Мне кажется, эти женщины – такие же герои, как и их мужья», – отметил режиссер.

Генералов ожидает, что фильм «Тихий тыл» будет показан на фестивалях и в кинотеатрах. Он также не исключил, что будет снята вторая серия картины.

«Сейчас получаем права на показ фильма, после этого будем предлагать его кинотеатрам. Думаю, его можно показывать в старших классах. Возможно, дети по-другому посмотрят на своих мам и пап. Наверное, следующий фильм, который будет связан с этим, мы снимем про мужей, но уже после Победы», – заключил режиссер.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.