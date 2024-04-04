Женщины-депутаты РТ и Архангельской области посетили татарскую свадьбу в Казани

Женская палата депутатов Архангельской области сегодня посетила церемонию заключения брака с элементами традиционных свадебных обрядов татарского народа в Центре семьи «Казан».

Как рассказала депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова, делегация в составе 30 человек приехала в Татарстан для обмена опытом и изъявила желание посмотреть традиционный свадебный обряд и обряд имянаречения.

«Женщины-депутаты приехали для того, чтобы изучить опыт Татарстана в социальной сфере. В Год семьи вопросы с семьей тесно связаны. Это действительно то, куда нам нужно смотреть и анализировать, вносить корректировки в деятельность государственных органов власти, депутатов всех уровней. Главное — вложить в сознания наших граждан, что семья это главное», — отметила она.

Сегодня узами брака связали себя Тимур Гильманов и Айселу Галиулина. Молодые люди решили прийти на церемонию в традиционной татарской свадебной одежде.

«Мы приняли решение пожениться в соответствии со свадебными обычаями Татарстана. Недавно прочитали никах и не стали откладывать государственную регистрацию заключения брака. Вместе уже год. Моему жениху 23 года, а мне 21. Нас познакомили родители. И сегодня в самый ответственный день все близкие рядом с нами», — рассказала невеста.

Вниманию зрителей был представлен подробный рассказ о народных свадебных традициях татарского народа. Обязательным элементом является благословение от родителей, чтобы молодые были счастливы в браке. После церемонии бракосочетания к ногам невесты положили подушку — это знак уважения к девушке, теплого и гостеприимного приветствия. А чтобы отношения между молодоженами были добрыми и сердечными, их угостили медом, маслом и хлебом.

«В последнее время многие молодожены приходят заключать брак в традиционных нарядах. Мы видим большое количество запросов именно на возрождение национальных традиций. Я не скажу, что мы уходим от белых нарядов. Много молодых пар, которые приходят в платьях никах. В нашей республике сильны традиции и возвращаются истоки. Очень рады показывать гостям из Архангельской области регистрацию такого брака», — отметила начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина.

Также сегодня было проведено имянаречение третьего ребенка, родившегося в семье Хисамовых. На церемонии присутствовали родители с новорожденным, старшие дети и родственники.

В торжественной обстановке начальник отдела регистрации актов гражданского состояния Управления ЗАГС Казани Лейсан Каримова поведала о значении имени Самат и вручила родителям свидетельство о рождении. Почётные гости увидели обряд благословения на первый шаг, когда на ножки малышу надевают связанные своими руками чэпэлэй.