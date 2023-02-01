Женщины-депутаты ПФО разработали 110 инициатив по внесению изменений в федеральные законы

Женщины-депутаты Госсовета Татарстана и законодательных собраний регионов ПФО в течение нескольких месяцев обсуждали предложения по реализации «Народной программы» партии «Единая Россия». В общей сложности было разработано 110 инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство, а также в подзаконные нормативные правовые акты, сообщает пресс-служба парламента.

Итоги стратегической сессии женщин-депутатов законодательных собраний Приволжского федерального округа подвели сегодня в Казани. Сессия стартовала в марте прошлого года и работала по шести основным направлениям: «Культура, история, традиции», «Современное образование и передовая наука», «Здоровье человека», «Циркулярная экономика и развитие предпринимательства», «Социальная сфера», «Развитие сельских территорий и сельская кооперация».

Задачей каждой площадки было проанализировать проблемные вопросы в сфере социально-экономической и культурной политики, системе здравоохранения и образования, определить первоочередные задачи, подготовить предложения и законодательные инициативы с учетом лучших региональных практик.

В работе стратегической сессии приняли участие 13 регионов ПФО, более 400 депутатов разного уровня, отметила руководитель объединения-женщин депутатов «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева.

В результате работы стратегической сессии три законодательные инициативы приняты и стали законами: о внесении изменений в федеральный закон об основах охраны граждан в РФ, а также в федеральные законы об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья граждан в РФ в части обеспечения лекарственными препаратами граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии РФ.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. С приветственным словом к депутатам обратился Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«С инициативой объединить женщин-депутатов законодательных собраний регионов Поволжья выступили члены депутатского объединения Госсовета Татарстана “Мәрхәмәт – Милосердие”. Сегодня можно с уверенностью сказать, что такая форма работы доказала свою эффективность», – подчеркнул он.

По мнению главы парламента, объединения женщин-депутатов заксобраний регионов поднимают очень актуальные вопросы защиты семьи, материнства и детства, социальной поддержки граждан, патриотического воспитания. «Вы – наша опора, порой, женщин-депутатов слышат лучше. В Татарстане мы и дальше будем поддерживать депутатскую группу “Мәрхәмәт – Милосердие”», – сказал Председатель Госсовета.