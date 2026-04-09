Женщины-депутаты объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» обсудили поддержку инициатив молодежи

Участницы объединения женщин – депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт-Милосердие» на выездном заседании обсудили вопросы наставничества, поддержки молодежных проектов и формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения.

Встреча прошла на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Ее участники ознакомились с работой молодежной творческой лаборатории «ПРО-театр» при ИФМК КФУ и обсудили вопросы реализации федерального партийного проекта «Мои наставники» (в рамках федерального проекта «Женское движение Единой России»). Модератором выступила руководитель объединения Алсу Набиева. Участие в мероприятии приняли секретарь Госсовета Лилия Маврина, депутаты республиканского парламента Ирина Терентьева, Ольга Воронова, Алсу Надршина, Роза Гайнутдинова, представительницы «Лиги женщин» КФУ, директора школ, руководители школьных театров, сообщает пресс-служба ГС РТ.

Перед мероприятием депутаты посетили Музей истории образования Татарстана «Белем», расположенный в здании ИФМК КФУ. Его экспозиции посвящены развитию образования на территории Татарстана – с эпохи средневековья до настоящего времени.

Затем руководитель творческой лаборатории «ПРО-театр» при ИФМК КФУ Дмитрий Гардиенко рассказал гостям о целях и задачах проекта, заявив о его важности для культурного развития молодежи. Также был показан спектакль «Письма», посвященный Льву Толстому.

Руководитель объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева выразила уверенность, что подобные инициативы неразрывно связаны с развитием наставничества. «Именно в таких проектах происходит живой диалог поколений: опыт, знания и ценности передаются от опытных студентов, наставников к юным ребятам, помогая им не только раскрывать творческий потенциал, но и находить свое место в обществе», – убеждена она.

По ее мнению, «ПРО-театр» созвучен задачам федерального проекта «Мои наставники» партии «Единая Россия», в котором ключевую роль играет поддержка молодежи, формирование ориентиров и сопровождение молодых людей на пути их личностного и профессионального становления. Основная идея заключается в том, чтобы объединить опытных специалистов, общественников и политиков с молодыми людьми, заинтересованными в саморазвитии.

По словам Набиевой, Татарстан занял первое место среди регионов России по количеству заявок, поданных на роль наставников и подопечных в рамках партийного проекта «Мои наставники». На данный момент от республики поступило 67 заявок. «Нами была проведена масштабная работа по его (проекта – прим. Т-и) реализации. Татарстан является лидером по количеству участников», – добавила она.

Комментируя работу творческой молодежной лаборатории, заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета РТ Ирина Терентьева согласилась со значимостью проекта для школьных театров. «В составе данной творческой молодежной лаборатории – сегодняшние студенты, а завтра они придут в школы, будут преподавать, и вот очень важно, чтобы они внесли в школьный процесс новые форматы, продолжая работать через душу ребенка, формируя его как личность», – сказала она.

Кроме того, участники встречи обсудили сбор предложений в новую народную программу партии «Единая Россия», а также подготовку к треку «Женский взгляд» в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Помимо этого, были подведены итоги деятельности депутатского объединения за прошлый год и намечены планы работы на год наступивший.