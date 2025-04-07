Женщины-депутаты Госсовета РТ поддержали защитников Отечества на сцене КЦ «Сайдаш»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в культурном центре «Сайдаш» в Казани состоялся благотворительный концерт «Защитников Родины славим». Он был приурочен к объявленному в России и Татарстане Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами выступили объединение женщин-депутатов Государственного Совета «Мәрхәмәт – Милосердие» и региональное отделение партии «Единая Россия».

Праздничное мероприятие собрало под одной крышей ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, участников специальной военной операции, жен мобилизованных, волонтеров, кадетов Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова, юнармейцев лицея № 146 Ново-Савиновского района Казани, представителей бизнеса и общественных организаций.

В пресс-службе Госсовета РТ рассказали о том, как женщины-депутаты поприветствовали участников концерта.

«Этот год объявлен Годом защитника Отечества, и каждое мероприятие, где встречаются участники ВОВ, труженики тыла, участники СВО и их семьи – это событие особой значимости», – отметила депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.

Она также напомнила, что в годы войны Татарстан был мощным тыловым фронтом: продукция местных заводов отправлялась прямо на передовую, а сельчане передавали солдатам всё выращенное ради общей Победы.

«Мы и сегодня живем ради новой Победы. И волонтерское движение, охватившее весь Татарстан, доказывает, что традиции взаимопомощи и солидарности по-прежнему живы», – добавила Ларионова.

Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина подчеркнула, что объединение «Мәрхәмәт – Милосердие» вместе с депутатами Госсовета активно участвует в военно-патриотических инициативах в рамках Года защитника Отечества.

Особое внимание она уделила парламентским урокам «Святое дело – Родине служить», которые прошли во всех школах республики. На этих занятиях депутаты рассказывали школьникам о подвигах земляков и о важности патриотизма.

«Сегодня на сцену вышли как самодеятельные коллективы, так и профессиональные артисты. Каждый из них захотел поделиться частичкой своей души с теми, кто в зале – с ветеранами, волонтерами, участниками СВО», – сказала Маврина.

Руководитель «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева отметила, что на мероприятие приехали женщины-депутаты из всех муниципальных районов Татарстана, каждая – с двумя самыми активными волонтерами. Они делились друг с другом опытом и лучшими практиками.

«Их труд невероятно важен для наших бойцов», – подчеркнула Набиева.

С теплыми словами к участникам концерта обратилась и первый заместитель секретаря ТРО партии «Единая Россия», зампредседателя Комитета по соцполитике Ольга Воронова: «Такие события важны не только как знак уважения к защитникам Родины. Они укрепляют патриотический дух, сохраняют историческую память и поддерживают тех, кто сегодня находится на передовой.»

Перед началом концерта в фойе центра «Сайдаш» были представлены тематические выставки. Ученики детской художественной школы №5 показали рисунки на тему «Подвиг на СВО». Республиканская детская библиотека имени Р. Миннуллина оформила книжную экспозицию «Литература в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время» – с редкими художественными и научно-познавательными изданиями, включая дореволюционные книги.

Особое внимание привлекла фотовыставка «Где побеждает любовь», подготовленная Управлением ЗАГС РТ. На 45 стендах разместили фотографии и истории фронтовиков, рассказав о том, как они познакомились, через что прошли вместе и какое наследие оставили в виде детей, внуков и правнуков.

«Здесь собраны настоящие истории любви, которая победила войну», – рассказала начальник Управления ЗАГС Эльвира Ахметова.

Среди почетных гостей была Зинаида Бушуева – ветеран ВОВ и житель блокадного Ленинграда. Она с радостью приняла приглашение: «День Победы остается для нас главным праздником. Мы встречаем его не только со слезами на глазах, но и с радостью в душе», – поделилась она.

На концерте также присутствовали председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку, Герой России Расим Баксиков.