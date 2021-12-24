Женщины-депутаты Госсовета РТ передали новогодние подарки в больницы детям с Covid-19

Депутаты объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» провели в Госсовете Татарстана благотворительную акцию «В Новый год – с милосердием». Парламентарии передали подарки детям, которые проходят лечение от Covid-19 в больницах республики, сообщает пресс-служба парламента РТ.

«Сегодня мы собрались ради детей, ради тех, кто сегодня и в праздники вынужден на себе ощущать пандемию коронавируса. Эти дети нуждаются в особой поддержке и внимании. Сегодня с нами представители девяти регионов из ПФО, которые говорят детям: “Будьте здоровы и счастливы!” Спасибо врачам, которые делают все возможное для выздоровления детей! Спасибо женщинам-депутатам регионов, которые поддержали Татарстан в этом деле», – сказала депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

Женщины-депутаты объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» уже не первый год проводят новогоднюю благотворительную акцию. Сегодня к ней в режиме видеоконференции присоединились женщины-депутаты законодательных собраний регионов Приволжского федерального округа.

В Татарстане дети с новой коронавирусной инфекцией проходят лечение в шести республиканских больницах. Подарки были переданы руководителям детских больниц РКБ, городской клинической больницы №18 Казани, Лениногорской центральной больницы, а также Камскому медцентру и инфекционной больнице города Набережные Челны.