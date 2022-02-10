Женщины-депутаты Госсовета РТ объявили о старте нового этапа акции «Спасибо, доктор!»

Женщины-депутаты Госсовета Татарстана объявили о старте нового этапа акции «Спасибо, доктор!». Об этом стало известно на заседании объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие», сообщает пресс-служба парламента республики.

«Акция, в рамках которой 50–55 врачей пройдут пятидневный курс восстановительного лечения и реабилитации в санатории “Ливадия”, пройдет в феврале–марте, в зависимости от эпидемиологической ситуации», – сказала председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

В прошлом году благодаря этой акции 44 татарстанских врача и медицинских сотрудника амбулаторно-поликлинической сети старше 65 лет прошли постковидную реабилитацию в пяти санаториях республики. Путевки им были оплачены татарстанским отделением партии «Единая Россия».

Женщины-депутаты также планируют внести свои предложения по исполнению наказов граждан, поступивших во время прошедших избирательных кампаний и обобщенных в народной программе партии «Единая Россия».