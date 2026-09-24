Женщины-депутаты Госсовета РТ обсудили профориентацию школьников

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Казанском кооперативном институте на деловом завтраке объединения женщин – депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие» обсудили вопросы реализации единой модели профессиональной ориентации в Татарстане, подвели итоги выборов в Государственную Думу ФС РФ, а также обозначили ключевые направления новой Народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

О том, как в регионе реализована единая модель профориентации, поведала руководитель объединения «Мәрхәмәт – Милосердие», ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева. Возглавляемый ею вуз занимается реализацией ряда проектов по профориентации. Это, в частности, «Профессиональные классы», которые второй год проводятся для школьников 8–10-х классов. В прошлом учебном году на них обучались 167 учащихся.

«Они получили свидетельство о присвоении рабочей профессии. В этом учебном году проект <...> мы продолжаем и расширили перечень профессий. Среди новых направлений – заготовитель продуктов сырья, декоратор витрин, художник по росписи ткани. Обучение для ребят проходит по субботам в течение учебного года, в программе – практические занятия, мастер-классы, встречи с кадровыми партнерами», – отметила Набиева.

Проинформировала она и о проекте «Параллельно со школой», запущенном с нового учебного года. Он позволяет старшеклассникам одновременно учиться в школе и получать среднее профессиональное образование в колледже при институте. Учащиеся осваивают профессию «Оператор технической поддержки».

«Это базовая профессия, которая дает возможность дальше продолжить обучение на инженерных и IT-специальностях. Мы уже запустили три группы, у нас продолжается набор до конца ноября <...>. Здесь важно, что школьник, завершая обучение в школе, получая аттестат, параллельно получает диплом среднего профессионального образования, и вне зависимости от того, какое количество баллов он наберет по ЕГЭ, он с этим профильным дипломом может дальше поступить на IT-специальности», – объяснила реактор.

В ходе обсуждения итогов Единого дня голосования секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина констатировала, что явка на выборах в Госдуму в 2026 году стала рекордной. После обработки большинства протоколов пять партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» – преодолевают барьер в 5% и проходят в нижнюю палату Федерального Собрания. «ЕР», по предварительным итогам, одержала победу в 208 одномандатных округах. В одномандатных округах РТ большинство голосов избирателей получили Илья Вольфсон, Руслан Юсупов, Олег Морозов, Альфия Когогина, Марсель Шайдуллин и Марат Нуриев.

По итогам довыборов в Госсовет РТ по Высокогорскому округу №50 избранным признан кандидат Фарид Абдулганиев.

«Более 22 тыс. человек обеспечивали работу на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях. Хочу сказать, что 80% всех участников этого процесса, и в УИКах, и в ТИКах, – это женщины. Пользуясь случаем, еще раз хочу сказать большое спасибо всем тем, на чьих плечах этот сложный процесс был организован очень достойно, значимо и с очень хорошим результатом», – подчеркнула Маврина.

О ключевых положениях новой Народной программы «Единой России» и приоритетах ее реализации рассказала депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Она напомнила, что программа была принята в рамках 23-го съезда партии, который состоялся в августе этого года. В документе упомянуты семь стоящих перед страной вызовов: демография, кадры, региональное развитие, экономика, технологии, сбережение ценностного и культурного своеобразия России, безопасность страны.

«Программа предусматривает развитие комплексной системы поддержки семей, дополнительные меры для регионов с отрицательной демографической динамикой, цифровое оформление документов новорожденных, упрощение получения и использования материнского капитала, налоговые стимулы для работодателей, поддерживающих работников с детьми и развитие программы охраны материнства, отцовства и детства», – упомянула Ларионова.

По словам парламентария, каждому приоритету в Народной программе партии установлены количественные ориентиры. «<...> очень четко в программе прописано, что за пять лет мы должны оснастить не менее 140 перинатальных центров и родильных домов, дооснастить не менее 180 детских больниц, дооснастить более 500 детских поликлиник, увеличить более чем в три раза число современных женских консультаций и центров планирования семьи и беременности», – перечислила она.

Помимо прочего, участники делового завтрака обсудили план работы объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» на IV квартал 2026 года.