Женщины-депутаты Горсовета Челнов собрали «мягкую» гуманитарную помощь

Женщины-депутаты Городского совета Набережных Челнов из объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» присоединились к благотворительной акции, направленной на оказание помощи жителям Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

На собственные средства женщины-депутаты приобрели одеяла и подушки для жителей Белгородской области, которые вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в пункты временного размещения из-за обстрелов и диверсионных рейдов.

Гуманитарная помощь передана в пункт сбора, который расположен в молодежном центре «Нур».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что студенты, преподаватели и все детские сады Набережных Челнов собрали и отправили более одной тонны гуманитарной помощи жителям Белгородской области. Людям передадут самое необходимое: продукты питания, предметы личной гигиены и постельное белье.