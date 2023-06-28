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Женщины-депутаты Горсовета Челнов собрали «мягкую» гуманитарную помощь
Женщины-депутаты Городского совета Набережных Челнов из объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» присоединились к благотворительной акции, направленной на оказание помощи жителям Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
На собственные средства женщины-депутаты приобрели одеяла и подушки для жителей Белгородской области, которые вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в пункты временного размещения из-за обстрелов и диверсионных рейдов.
Гуманитарная помощь передана в пункт сбора, который расположен в молодежном центре «Нур».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что студенты, преподаватели и все детские сады Набережных Челнов собрали и отправили более одной тонны гуманитарной помощи жителям Белгородской области. Людям передадут самое необходимое: продукты питания, предметы личной гигиены и постельное белье.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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