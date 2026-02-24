Женщину-водителя, влетевшую на встречке в Lexus в РТ, будут судить за гибель пассажирки

Женщину-водителя «Лады», влетевшую на встречке в Lexus, будут судить за гибель 74-летней пассажирки.

Как сообщают в прокуратуре РТ, вечером 5 мая прошлого года женщина ехала по Лаишевскому району. Несмотря на то, что у дороги был установлен знак ограничения скорости в 50 км/ч, 49-летняя водитель превысила ее вдвое. Двигаясь с такой скоростью, женщина случайно пересекла сплошную и оказалась на встречке, где врезалась в Lexus.

Пассажирка «Лады» скончалась, а пассажирка иномарки получила травмы средней тяжести.