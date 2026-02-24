news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 февраля 2026 12:38

Женщину-водителя, влетевшую на встречке в Lexus в РТ, будут судить за гибель пассажирки

Читайте нас в
Телеграм

Женщину-водителя «Лады», влетевшую на встречке в Lexus, будут судить за гибель 74-летней пассажирки.

Как сообщают в прокуратуре РТ, вечером 5 мая прошлого года женщина ехала по Лаишевскому району. Несмотря на то, что у дороги был установлен знак ограничения скорости в 50 км/ч, 49-летняя водитель превысила ее вдвое. Двигаясь с такой скоростью, женщина случайно пересекла сплошную и оказалась на встречке, где врезалась в Lexus.

Пассажирка «Лады» скончалась, а пассажирка иномарки получила травмы средней тяжести.

#смертельные дтп #прокуратура рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы сфокусированы на личностном росте каждого ребенка»: как дети с ОВЗ обретают профессии

«Мы сфокусированы на личностном росте каждого ребенка»: как дети с ОВЗ обретают профессии

23 февраля 2026
Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

23 февраля 2026