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Происшествия 26 марта 2025 22:18

Женщину спасли пожарные из горящей квартиры в челнинской высотке

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Пожар произошел в десятиэтажке на Набережночелнинском проспекте Автограда. Когда пожарные прибыли на место, горела трехкомнатная квартира на седьмом этаже.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, из горящей квартиры пожарные ПСЧ №55 спасли 44-летнюю женщину, надев на нее спасательное устройство капюшонного типа, ее вывели по лестнице.

После ее передали медикам скорой, те диагностировали у нее отравление продуктами горения. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в БСМП. Пожар был успешно потушен, его площадь составила 5 кв. метров.

#пожар с пострадавшими
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