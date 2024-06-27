Женщину, скорректировавшую удар ВСУ по военным РФ в ЛНР, приговорили к 11 годам колонии

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) вынес обвинительные приговоры двум гражданам Украины по статье «шпионаж», передает ТАСС.

Алина Сытник была признана виновной в корректировке ракетного удара вооруженных сил Украины по российским военнослужащим в одном из городов ЛНР. Для этого она использовала интернет-мессенджеры. Суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Евгений Зажарский был обвинен в передаче украинским спецслужбам информации о перемещении военных и техники РФ на территории республики. Он получил аналогичный срок – 11 лет лишения свободы, но с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя в обоих случаях.