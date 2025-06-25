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Происшествия 25 июня 2025 15:28

Женщину, которая оборудовала три тайника с мефедроном в центре Казани, задержали

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В Казани полицейские заметили на улице женщину, которая вела себя странно. Увидев полицейских, она попыталась скрыться, но ее задержали.

Выяснилось, что 35-летняя местная жительница работает закладчицей в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков. В центре города полицейские нашли три тайника, в которых находился синтетический наркотик — мефедрон.

Кроме того, при личном досмотре у женщины изъяли более 17 граммов наркотиков, которые она планировала реализовать в городе, но не успела.

Свою вину женщина признала полностью. Возбуждено уголовное дело, теперь жительнице Казани грозит до 20 лет лишения свободы.

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