Женщину госпитализировали после отравления угарным газом в одной из многоэтажек Казани

В Казани в одном из домов на улице Мусина женщина отравилась угарным газом.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, 49-летнюю женщину госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивают, как удовлетворительное.

Сотрудники аварийной службы отключили весь стояк, и только после осмотра газовых плит и колонок, восстановили газоснабжение.

Инспекция выясняет обстоятельства инцидента, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющей компаний и газовой службы.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня мать и новорожденный ребенок попали в больницу после отравления угарным газом в Альметьевске.