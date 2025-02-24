Женщину госпитализировали после отравления угарным газом в одной из многоэтажек Казани
В Казани в одном из домов на улице Мусина женщина отравилась угарным газом.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, 49-летнюю женщину госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивают, как удовлетворительное.
Сотрудники аварийной службы отключили весь стояк, и только после осмотра газовых плит и колонок, восстановили газоснабжение.
Инспекция выясняет обстоятельства инцидента, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющей компаний и газовой службы.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня мать и новорожденный ребенок попали в больницу после отравления угарным газом в Альметьевске.