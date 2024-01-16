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Женщине-наркокурьеру из Казани грозит 15 лет колонии за распространение синтетики
В Казани полицейские задержали 34-летнюю женщину-наркокурьера. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Женщину полицейские задержали в Советском районе Казани. При досмотре из правого наружного кармана куртки было изъято 13 свертков, обмотанных изолентой, с неизвестным содержимым. По результатам экспертизы, в свертках находилось наркотическое вещество «МДМА» весом более 28 грамм.
Полицейские также осмотрели автомобиль, на котором наркокурьер передвигалась. В салоне иномарки стражи порядка обнаружили и изъяли 5 полимерных пакетов с 14 свертками внутри. Результаты проведенной экспертизы показали наличие в них наркотического вещества «МДМА» общим весом более 150 грамм.
Кроме того, в квартире женщины нашли еще 21 сверток с порошкообразным веществом, в которых оказался «мефедрон» массой более 30 грамм. Также там нашли электронные весы и упаковочные материалы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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