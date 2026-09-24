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Общество 24 сентября 2026 11:33

Женщинам до 25 лет в РТ за второго ребенка будут выплачивать 350 тыс. рублей

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Женщинам до 25 лет в РТ за второго ребенка будут выплачивать 350 тыс. рублей
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане женщинам в возрасте до 25 лет при рождении второго и последующих детей будут выплачивать единовременное пособие в размере 350 тыс. рублей. Соответствующее постановление Кабмина РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

«Установить на период до 1 января 2032 года единовременную выплату в размере 350,0 тыс. рублей женщинам в возрасте до 25 лет при рождении второго ребенка и последующих детей», – говорится в документе.

Для получения выплаты у женщины не должно быть задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетной системе Российской Федерации. При этом обратиться за пособием необходимо будет не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

#выплаты #семья
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