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Происшествия 30 сентября 2024 14:14

Женщина за рулем иномарки сбила велосипедиста в центре Казани и скрылась с места ДТП

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Сегодня в Казани на перекрестке улиц Горького и Муштари иномарка сбила велосипедиста и уехала с места ДТП.

Как выяснилось, 38-летний мужчина переезжал проезжую часть на велосипеде там, где это было запрещено. Skoda сбила его и уехала в неизвестном направлении. Велосипедиста госпитализировали, сейчас он находится в больнице.

«За рулем Skoda, по предварительной информации, была женщина. В настоящее время ее ищут сотрудники полиции", – сообщила «Татар-информу" начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани Алия Валиева

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