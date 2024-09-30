Женщина за рулем иномарки сбила велосипедиста в центре Казани и скрылась с места ДТП

Сегодня в Казани на перекрестке улиц Горького и Муштари иномарка сбила велосипедиста и уехала с места ДТП.



Как выяснилось, 38-летний мужчина переезжал проезжую часть на велосипеде там, где это было запрещено. Skoda сбила его и уехала в неизвестном направлении. Велосипедиста госпитализировали, сейчас он находится в больнице.



«За рулем Skoda, по предварительной информации, была женщина. В настоящее время ее ищут сотрудники полиции", – сообщила «Татар-информу" начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани Алия Валиева