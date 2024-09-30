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Женщина за рулем иномарки сбила велосипедиста в центре Казани и скрылась с места ДТП
Сегодня в Казани на перекрестке улиц Горького и Муштари иномарка сбила велосипедиста и уехала с места ДТП.
Как выяснилось, 38-летний мужчина переезжал проезжую часть на велосипеде там, где это было запрещено. Skoda сбила его и уехала в неизвестном направлении. Велосипедиста госпитализировали, сейчас он находится в больнице.
«За рулем Skoda, по предварительной информации, была женщина. В настоящее время ее ищут сотрудники полиции", – сообщила «Татар-информу" начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани Алия Валиева
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