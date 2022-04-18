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Ру Тат
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Происшествия
18 апреля 2022  09:45
Павел Климчак

Женщина за рулем авто получила травмы, вылетев в кювет под Челнами

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Накануне в районе половины одиннадцатого дня в поселке Подсолнухи под Челнами, на одноименной улице произошло ДТП: автомобиль Kia Ceed вылетел с дороги. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.

«Водитель автомобиля не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные погодные условия, в результате чего совершила съезд в кювет во встречном направлении», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

 

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В результате аварии женщина получила различные травмы и переломы. Ее доставили в БСМП Набережных Челнов. В момент ДТП она была пристегнута.

#ДТП #съехал в кювет
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