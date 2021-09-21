Женщина взяла кредиты в пяти разных банках Казани и перевела полмиллиона мошенникам

67-летней жительнице Казани позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на женщину якобы пытаются оформить кредит мошенники. Через несколько минут ей позвонила уже другая девушка, она сказала, что женщине необходимо оформить кредиты в других банках на суммы, которые ей одобрят.

В итоге женщина три дня ходила по банкам, в пяти из них ей удалось получить кредит на общую сумму более полумиллиона рублей. Все деньги она перевела на продиктованные ей мобильные номера, якобы для пополнения другого кредита, взятого мошенниками.

Вечером следующего дня она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».