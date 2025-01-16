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Руc Тат
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Происшествия 16 января 2025 11:34

Женщина-водитель выехала на встречку и влетела в две легковушки в Казани

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Ночью в Казани на улице Космонавтов, 28-летняя водитель за рулем автомобиля Changan на высокой скорости вылетела на встречку и столкнулась с автомобилями Geely и Mercedes.

ДТП произошло со стороны улицы Аграрная в направлении улицы Патриса Лумумбы.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Changan. Водитель отказалась от госпитализации, а пассажира с серьезной травмой головы увезли в больницу.

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