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Женщина-водитель выехала на встречку и влетела в две легковушки в Казани
Ночью в Казани на улице Космонавтов, 28-летняя водитель за рулем автомобиля Changan на высокой скорости вылетела на встречку и столкнулась с автомобилями Geely и Mercedes.
ДТП произошло со стороны улицы Аграрная в направлении улицы Патриса Лумумбы.
Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Changan. Водитель отказалась от госпитализации, а пассажира с серьезной травмой головы увезли в больницу.
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