Женщина-водитель внедорожника погибла, врезавшись в сломавшийся на трассе в РТ грузовик

фото: очевидцы

Страшное ДТП произошло накануне около шести вечера на трассе Казань – Оренбург.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы трагедии, водитель внедорожника Renault врезался на скорости в грузовик «КАМАЗ», который стоял на обочине.

Фото: © очевидцы

По данным республиканской Госавтоинспекции, грузовик остановился на трассе из-за неисправности.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате ДТП 29-летняя водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД республики.