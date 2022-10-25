news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
25 октября 2022  07:47
Полина Шевчук

Женщина-водитель внедорожника погибла, врезавшись в сломавшийся на трассе в РТ грузовик

news_top_970_100
Женщина-водитель внедорожника погибла, врезавшись в сломавшийся на трассе в РТ грузовик
фото: очевидцы

Страшное ДТП произошло накануне около шести вечера на трассе Казань – Оренбург.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы трагедии, водитель внедорожника Renault врезался на скорости в грузовик «КАМАЗ», который стоял на обочине.

 

Фото: © очевидцы 

По данным республиканской Госавтоинспекции, грузовик остановился на трассе из-за неисправности.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате ДТП 29-летняя водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД республики.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100