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Женщина-водитель пострадала в массовом ДТП в Апастовском районе РТ
Сегодня в районе 10 утра на местной автодороге в Апастовском районе произошло массовое ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
Недалеко от поселка Каратун столкнулись «ГАЗель», «Лада Приора» и «Лада Калина». От удара «Приору» отбросило в кювет, а передняя часть автомобиля оказалась полностью смята. В салоне поврежденной конструкции автомобиля зажало женщину-водителя. Ее увезли медики скорой помощи.
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