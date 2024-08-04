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Происшествия 4 августа 2024 13:33

Женщина-водитель пострадала в массовом ДТП в Апастовском районе РТ

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Сегодня в районе 10 утра на местной автодороге в Апастовском районе произошло массовое ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Недалеко от поселка Каратун столкнулись «ГАЗель», «Лада Приора» и «Лада Калина». От удара «Приору» отбросило в кювет, а передняя часть автомобиля оказалась полностью смята. В салоне поврежденной конструкции автомобиля зажало женщину-водителя. Ее увезли медики скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

#массовое ДТП #Апастовский район
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