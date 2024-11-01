Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Женщина-водитель пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе в Казани
На Горьковском шоссе в направлении выезда из Казани произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «Лады Гранта» выехал на красный и столкнулся с автомобилем марки Hyundai.
После столкновения отечественную легковушку откинуло на стоящие на светофоре автомобили Toyota, Chevrolet и Honda.
В результате ДТП пострадала 38-летняя женщина-водитель Chevrolet, от госпитализации она отказалась. Сейчас на месте работают автоинспекторы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников