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Происшествия 1 ноября 2024 10:49

Женщина-водитель пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе в Казани

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На Горьковском шоссе в направлении выезда из Казани произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «Лады Гранта» выехал на красный и столкнулся с автомобилем марки Hyundai.

После столкновения отечественную легковушку откинуло на стоящие на светофоре автомобили Toyota, Chevrolet и Honda.

В результате ДТП пострадала 38-летняя женщина-водитель Chevrolet, от госпитализации она отказалась. Сейчас на месте работают автоинспекторы.

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