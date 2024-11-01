Женщина-водитель пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе в Казани

На Горьковском шоссе в направлении выезда из Казани произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «Лады Гранта» выехал на красный и столкнулся с автомобилем марки Hyundai.

После столкновения отечественную легковушку откинуло на стоящие на светофоре автомобили Toyota, Chevrolet и Honda.

В результате ДТП пострадала 38-летняя женщина-водитель Chevrolet, от госпитализации она отказалась. Сейчас на месте работают автоинспекторы.