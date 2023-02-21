Женщина-водитель фургона погибла, врезавшись в фуру на трассе М7 в Татарстане

фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло сегодня на 782-м км трассы М7 в Зеленодольском районе Татарстана, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, 52-летняя женщина-водитель автомобиля Fiat не выбрала безопасную скорость, вылетела на встречку, где лоб в лоб столкнулась с фурой Iveco.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате водитель легковушки скончалась на месте ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.