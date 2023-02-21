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Женщина-водитель фургона погибла, врезавшись в фуру на трассе М7 в Татарстане
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фото: республиканская Госавтоинспекция
Страшное ДТП произошло сегодня на 782-м км трассы М7 в Зеленодольском районе Татарстана, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, 52-летняя женщина-водитель автомобиля Fiat не выбрала безопасную скорость, вылетела на встречку, где лоб в лоб столкнулась с фурой Iveco.
В результате водитель легковушки скончалась на месте ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.
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