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Ру Тат
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Происшествия
11 января 2022  15:31
Павел Климчак

Женщина в РТ отдала аферистам 260 тыс. в надежде на компенсацию за лекарство от Covid-19

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20 октября пожилой жительнице Казани позвонил неизвестный, который представился сотрудником федеральной программы сертификации. Он рассказал, что ранее женщина покупала у них лекарства, которые сейчас признали непригодными. В связи с этим всем покупателям полагается компенсация в 450 тысяч рублей от государства по федеральной программе.

Пенсионерка поверила звонившему, ведь она действительно покупала ранее лекарства для лечения последствий коронавируса. Однако для того, чтобы получить деньги, незнакомец сообщил, что женщине нужно для начала оплатить 43 тысячи рублей за хранение денег в банковской ячейке.

Она перевела деньги на указанный мошенником счет. После этого тот вновь потребовал у нее перевести еще более 50 тысяч рублей за страховку, что насторожило женщину. Она посчитала, что звонивший может быть мошенником и положила трубку.

Спустя несколько дней ей позвонила незнакомка, которая представилась начальницей все той же программы сертификации. Она убедила женщину оформить кредит и перевести деньги за указанный счет, чтобы якобы закончить операцию по возврату страховки.

В скором времени о случившемся узнал внук пенсионерки. Он сказал, что она связалась с мошенниками, и заблокировал номера всех звонивших. Престарелая женщина обратилась в полицию, где завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ущерб оценен в 261 тысячу рублей. Полицейские устанавливают личности аферистов.

#Мошенничество
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