Женщина, убившая детей из-за «бесов», слушала приговор суда из казанской клиники

Сегодня в одной из клиник Казани выслушала приговор Анастасия Петрова, которая убила троих детей из-за того, что в них, по ее мнению, «вслелились бесы». Об этом сообщает РИА Новости.

О жуткой истории стало известно в декабре 2022 года. В Екатеринбурге женщина задушила полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет, так как ей казалось, что в них вселились бесы.

«По заключению специалистов, подсудимая нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как не осознает фактический характер своих действий и не может руководить ими», – сообщают в Свердловском областном суде.

Фото: © Пресс-служба Свердловского областного суда

В итоге суд назначил женщине наказание в виде принудительной меры медицинского характера. Она направлена на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.