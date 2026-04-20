news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 20 апреля 2026 11:59

Женщина сорвалась с балкона казанской многоэтажки и попала в реанимацию

Читайте нас в
Телеграм

В Казани женщина выпала из окна жилого многоквартирного дома на улице Бигичева. Об этом рассказали в одном из городских интернет-сообществ.

Как сообщили в соцсети, женщина повисла на балконе на третьем этаже. Муж держал ее за руки, под балконом неравнодушные люди растянули полотно. В какой-то момент мужчина не смог удержать супругу, и она упала.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе 7-й горбольницы, куда пострадавшую и доставили, женщина находится в реанимации, ее состояние стабильное.

#происшествие #реанимация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани изменили тарифы на парковку на 34 участках

В Казани изменили тарифы на парковку на 34 участках

19 апреля 2026
Турецкий актер «Великолепного века» Бурак Озчивит прилетел в Казань

Турецкий актер «Великолепного века» Бурак Озчивит прилетел в Казань

19 апреля 2026
Новости партнеров