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Ру Тат
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Происшествия
16 января 2023  16:48
Павел Климчак

Женщина с сыном отравились дымом на пожаре в жилом доме в Казани

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Сегодня около трех часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Королева в Казани: в подъезде на первом этаже загорелась вторая дверь тамбура.

Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра, огонь потушили жильцы дома до прибытия пожарных.

В результате инцидента к медикам обратились двое пострадавших: 32-летняя женщина и ее 14-летний сын. Их доставили в ДРКБ, предварительно, с отравлением продуктами горения. Причина пожара устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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