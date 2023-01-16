Женщина с сыном отравились дымом на пожаре в жилом доме в Казани

Сегодня около трех часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Королева в Казани: в подъезде на первом этаже загорелась вторая дверь тамбура.

Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра, огонь потушили жильцы дома до прибытия пожарных.

В результате инцидента к медикам обратились двое пострадавших: 32-летняя женщина и ее 14-летний сын. Их доставили в ДРКБ, предварительно, с отравлением продуктами горения. Причина пожара устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.