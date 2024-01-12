Женщина с ребенком попали в больницу после пожара в казанском поселке

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сегодня ночью в жилом массиве Большие Клыки загорелся бревенчатый жилой дом.

Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место сотрудники пожарной охраны из окна цокольного этажа спасли женщину и ребенка.

В итоге 62-летнюю женщину с диагнозом «отравление продуктами горения средней степени тяжести» госпитализировали в городскую больницу№ 7. Также 16-летний подросток получил отравление средней степени тяжести, его доставили в ДРКБ.

Причина пожара устанавливается.